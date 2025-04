Benevento. Partiti i lavori per il Campanile di Santa Sofia: gli interventi "Messa in sicurezza sismica e risanamento conservativo e consolidamento strutturale"

Il sindaco Clemente Mastella, l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini comunicano che sono iniziati, stamane, gli interventi per la sicurezza sismica del Campanile di Santa Sofia.

"Si tratta - si legge nella nota - di un articolato intervento, finanziato con i fondi che il Pnrr ha destinato alla rigenerazione dei siti culturali.

Oltre alla necessaria messa in sicurezza sismica del bene, si procederà anche sul versante del risanamento conservativo e del consolidamento strutturale. In particolare sarà effettuato un trattamento biocida per rimuovere patine biologiche alla base delle pareti, operazioni accurate di pulitura che saranno eseguite rigorosamente a mano, trattamenti consolidanti o integrazioni di microparti deteriorate e un trattamento protettivo finale con particolare cura per le parti lapidee. Un raffinato lavoro di protezione, conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza su un bene che è patrimonio Unesco ed è uno dei simboli più significativi del patrimonio storico-culturale della città", concludono il Sindaco e gli assessori.