Il 24 aprile stop idrico a Benevento: ecco dove Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete in via Salvatore Pennella

Gesesa comunicha che per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete in via Salvatore Pennella, il prossimo giovedì 24 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone: via Salvatore Pennella, via Pasquale Columbro, via Antonio Rivellini, via Mario Pascucci, via Ciriaco del Pozzo, via Alfonso Ferrara, via Vincenzo Cardone, Piazzale Caduti di Cefalonia, via Umberto Perrotta, via Pasquale Saponaro, Lungosabato Don Emilio Matarazzo, via Santa Colomba da civ. 59 a civ. 125 Gli istituti scolastici di Via Santa Colomba e terminal compreso non saranno interessati dai lavori.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800511717.