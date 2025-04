"All'ospedale San Pio mi hanno curato con professionalità e umanità" I ringraziamenti di un paziente ricoverato presso l’Unità di Urologia dell’Ospedale di Benevento

Lettera aperta di un cittadino di Paupisi, ricoverato al San Pio e sottoposto ad intervento chirurgico:

“Poche settimane fa sono stato ricoverato presso l’Unità di Urologia dell’Ospedale San Pio di Benevento diretta dal dottor Luigi Salzano per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Parto sin da subito dal dire che il giorno dell’operazione, alquanto delicata, tutta l’équipe chirurgica con la propria competenza mi ha fatto sentire a mio agio dunque un mio grazie va a loro e al dottor Salzano. Esprimo poi la mia riconoscenza a tutto il personale infermieristico per l’assistenza post-operatoria che mi è stata data: debbo dire che per i 5 giorni che sono stato ricoverato ho riscontrato, nei confronti di tutti i pazienti professionalità, umanità ed una presenza costante. Nell’organizzazione sanitaria sicuramente delle problematiche ci sono, infatti ogni giorno leggiamo dalle cronache dei giornali episodi poco gradevoli, ma ho ritenuto giusto veicolare all’esterno anche il grande lavoro e la professionalità di ogni figura sanitaria del reparto di Urologia, partendo naturalmente dal dottor Salzano. Grazie di vero cuore!”.