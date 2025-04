32° edizione della "StraBenevento": ecco il dispositivo traffico Dalle 7 alle 14 divieto di transito, sosta e fermata in diverse zone

Giovedì 1° maggio, in occasione della 32° edizione della gara podistica “StraBenevento”, vigerà la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di transito, sosta e fermata con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” (avente valenza anche per i residenti e gli autorizzati) dalle ore 7:00 alle ore 14:00 delle seguenti strade:

- piazza IV Novembre;

- viale degli Atlantici;

- via Meomartini;

- viale Mellusi;

- via Nicola Sala (tratto compreso tra incrocio con viale Mellusi e incrocio via Flora);

- piazza Risorgimento;

- via Perasso;

- viale dei Rettori;

- via del Pomerio;

- via Goduti;

- corso Garibaldi;

- via Ferrelli;

- via Giovanni Battista La Salle.