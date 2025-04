A Benevento Archeoplastica: mostra su reperti recuperato in spiaggia L'evento è organizzato da Asia insieme al Comune di Benevento, alla Provincia e a Sannio Europa

Lunedì 28 aprile, alle ore 11 presso i Giardini del Mago a palazzo Casiello, si terrà la conferenza stampa di presentazione di ‘Archeoplastica’, mostra di reperti di plastica spiaggiati che saranno visitabili gratuitamente fino al 2 giugno nello stesso complesso.

L’evento, organizzato dall’Asia insieme al Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e Sannio Europa, intende sensibilizzare i cittadini al problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica promuovendo un uso più consapevole di questo materiale. La mostra consiste nell’esposizione di 30 reperti selezionati, raccolti in varie spiagge italiane, che raccontano storie incredibili ricostruite spesso con l’aiuto della community social. Ci saranno, inoltre, anche le foto di pubblicità d’epoca per alcuni di essi e la proiezione di filmati in stile Archeoplastica.

Alla conferenza stampa interverranno: Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento; Alessandro Rosa, assessore all’Ambiente del Comune di Benevento; Donato Madaro, amministratore unico Asia; Raffaele Del Vecchio, amministratore unico Sannio Europa; Mauro Cespa, referente provinciale per Benevento di Plastic Free.