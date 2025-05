Rillo: investimenti e gioco di squadra per stare al passo con i tempi Storia e mission delle aziende "Rillo Costruzioni", "Labit" e "Laif" fondate da Andrea Rillo

Il nome di Andrea Rillo si lega da tempo all’imprenditorialità sannita più audace e feconda. Fondatore di ben tre aziende, che da più di 60 anni operano in perfetta sinergia nel settore dell’edilizia, Rillo è l’equivalente dei concetti di intraprendenza, esperienza ed innovazione: le sue aziende, Rillo Costruzioni, La.Bit. e La.I.F., operano con successo nel settore delle costruzioni pubbliche e private.

Rillo Costruzioni è un’azienda che si colloca tra le più affermate imprese campane, con un raggio di azione compreso tra le grandi infrastrutture di collegamento, l’edilizia abitativa e direzionale, fino ad estendersi alle opere idrauliche e dei sottoservizi alla rete. La.Bit. si occupa della produzione di conglomerati bituminosi, grazie ai quali il gruppo Rillo ha potuto specializzarsi anche nella costruzione di strade. La.I.F., la più impegnata in questo periodo di grande attività trasformativa per il Sannio, si dedica alla produzione di inerti (due impianti per sabbia e pietrisco) e di conglomerati cementizi (quattro impianti per il calcestruzzo), assicurando una considerevole capacità produttiva giornaliera.

Competenza, esperienza ed intuizione hanno spinto le aziende a dotarsi di un parco macchine di oltre 100 unità, e di un’area industriale dislocata su oltre 70.000 metri quadrati.

Per il Gruppo Rillo, l’attività lavorativa non si confonde, ma si integra con l’idea della conduzione familiare, dove la coesione, la collaborazione, e naturalmente le competenze del team rappresentano il vero punto di forza delle aziende. La passione per il calcio ha trasmesso alle aziende l’idea del perfetto gioco di squadra in cui a ciascuno è affidato un ruolo determinante per portare a casa il risultato finale.

Passione per il lavoro, intraprendenza e capacità di anticipare le evoluzioni del mercato rendono il gruppo Rillo tra i più consolidati operatori del settore, ed in particolar modo la La.I.F., attualmente occupata nella poderosa fornitura di calcestruzzo per la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli-Bari della Rete Ferroviaria Italiana, una delle aziende più attive del Sannio.

L’investimento continuo in innovazioni tecnologiche e la copiosa progettazione messa a punto dal reparto studio hanno consentito di pianificare le fasi operative nel modo più scrupoloso possibile, ricorrendo ad aggiornamenti costanti nella conoscenza dei nuovi parametri costruttivi ed agli screening più accurati di sistemi all’avanguardia. Tutt’altro che secondario è il perseguimento di una cultura aziendale che promuova la sostenibilità in tutte le sue forme, investendo in ricerca e sviluppo al fine di creare standard più elevati di sostenibilità nel settore.