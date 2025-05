Benevento: pediatra docente fa lezione con in braccio figlio di una studentessa Alle lezioni di scienze infermieristiche dell'Asl di Benevento

Una storia bella che racconta come un gesto semplice possa risultare essenziale. È quella che arriva dall'Asl di Benevento.

La racconta l'azienda sanitaria diretta da Gennaro Volpe, attraverso i social.

"Foto che raccontano più di mille parole: un pediatra della nostra Azienda, docente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, attivo presso l’Asl BN, tiene in braccio il figlio di una studentessa durante la lezione".

Così il post pubblicato dal profilo dell'ASL che prosegue "Un gesto semplice, ma potente, che parla di umanità, rispetto e sostegno concreto al diritto allo studio.

Nonostante le difficoltà legate ai lavori di ristrutturazione e rinnovamento di varie strutture dell’Asl, che coinvolgono anche il Corso, le lezioni proseguono regolarmente presso la sede centrale di Via Oderisio, anche con qualche inevitabile cambiamento di programma".

E ancora “Investire nella formazione - commenta il dg Volpe -non vuol dire solo garantire spazi adeguati e qualità didattica, ma anche costruire un ambiente accogliente, capace di sostenere concretamente chi sceglie di formarsi in ambito sanitario”.