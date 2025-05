Ecco il programma di Cia Campania all’interno di CampaniAlleva 2025 Convegni e workshop organizzati dalla Confederazione italiana agricoltori

Workshop, convegni, degustazioni, area food, show cooking, vendita di prodotti tipici con la ‘Spesa in Campagna’ e consulenze… questo ed altro è il programma di CIA Campania all’interno di CampaniAlleva 2025 presso l’area Cecas in contrada Olivola a Benevento da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

Venerdì 9 maggio alle ore 10 inaugurazione della fiera e alle ore 11:00 presso l’Area Istituzionale della Cia (Stand n° 327) al via la vendita dei prodotti tipici con ‘La Spesa in Campagna’; alle ore 11:30 presentazione dell’App ‘CIA workspace: consulenza agronomica alle imprese’ e alle ore 12:00 apertura dell’Area Food di Cia Campania presso l’area esterna. Nel pomeriggio, alle ore 15:00 presso lo stand n° 335 ci sarà lo show cooking di un piatto tradizionale rivisitato dall’agrichef CIA Patrizia Iannella, dell’agriturismo ‘Torre a Oriente’.

Sabato 10 maggio alle ore 10:00 presso l’Area Istituzionale della Cia (Stand n° 327) al via la vendita dei prodotti tipici con ‘La Spesa in Campagna’ e alle ore 11:30 workshop sulla difesa e gestione del suolo con esperti del settore. A mezzogiorno apertura dell’Area Food Cia Campania e alle ore 15:00 importante convegno sulle Aree Interne – Territorio di opportunità presso la sala convegni del padiglione Cecas dal titolo “Aree protette Parco Nazionale del Matese, Bio distretti e CSR Campania – SRG07 Progetti di Filiera Zootecnia Aree Interne: vantaggi e svantaggi”.

I saluti saranno affidati a Davide Minicozzi – Presidente dell’associazione ‘CampaniAlleva; interverranno : Raffaella Pergamo - 1° Ricercatrice Crea Roma, Michele Masuccio – Dirigente Cia Campania Srg07 Filiera per la Zootecnia delle Aree Interne, Beatrice Tortora Presidente dell’associazione ‘Spesa in campagna Esempi di best practice del Parco della Maiella, Giosy Romano, Coordinatore Unico Area Zes Sud Italia, Nicola Caputo – Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Carmine Fusco – Presidente Cia Benevento. A concludere i lavori moderati dal giornalista Vittorio Vallone sarà il Presidente Nazionale della Cia Cristiano Fini.

Domenica 11 maggio, ultimo giorno di CampaniAlleva 2025, alle ore 10:00 presso l’Area Istituzionale della Cia (Stand n° 327) al via la vendita dei prodotti tipici con ‘La Spesa in Campagna’ e alle ore 11:30 workshop su ‘Zootecnia area interna analisi delle criticità. A mezzogiorno apertura dell’Area Food Cia Campania e alle ore 15:00 presso lo stand n° 335 show cooking di un piatto della tradizione rivisitato dell’Agrichef CIA Giuseppe De Cicco, dell’Agriturismo ‘La Vecchia Torre’.

“Invito tutti a partecipare a CampaniAlleva 2025 dove saranno in mostra più di mille animali – afferma Carmine Fusco, Presidente di Cia Benevento – e naturalmente invito a visitare i nostri stands della Cia dove ci saranno varie eccellenze enogastronomiche con vari piatti della tradizione sannita, oltre a workshop, show cooking, convegni e poi la nostra vendita di prodotti tipici con ‘La Spesa in Campagna’ che valorizza i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli. CIA Campania anche quest’anno quindi sarà protagonista della più grande fiera zootecnica del Sud Italia e ringrazio sin da ora – conclude Fusco – tutti coloro che stanno lavorando e lavoreranno per la buona riuscita dell’evento”.