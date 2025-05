Mangimi Liverini, una realtà in continua crescita Per un'alimentazione degli animali da allevamento sana, sicura e sostenibile

Dal 1969 la Mangimi Liverini S.p.A. produce mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento, sviluppando una vasta gamma di prodotti di alta tecnologia destinati agli allevamenti ed alle rivendite del comparto.

Con sede a Telese Terme, in provincia di Benevento, 33 dipendenti e 25 agenti commerciali, un fatturato per l’anno 2024 di 54.5 milioni di euro ed una produzione che nel 2024 ha superato 1.350.000 quintali, l’azienda ha consolidato la propria presenza nel mercato zootecnico dell’Italia centro-meridionale.

La mission aziendale, incentrata sulla valorizzazione del cliente e sull’incremento della redditività insieme all’innovazione dei prodotti e alla sicurezza alimentare, ha reso la Liverini un punto di riferimento del settore mangimistico. La nutrizione degli animali, svolta nel rispetto della natura, nella consapevolezza di quanto sia importante garantire ai consumatori la qualità e la sicurezza di ciò che quotidianamente portano sulla tavola, trova espressione nel marchio aziendale registrato “Sano, Sicuro e Sostenibile”.

Caratterizzata da un forte legame con il territorio di appartenenza, l’azienda promuove ed è partner attivo di numerosi eventi di filiera, socio-culturali e sportivi, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio sannita e campano e rimarcando la vicinanza alle persone, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità socio-ambientale. Nel corso dell’ultimo decennio sono stati costantemente effettuati importanti investimenti finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ottimizzare l’efficienza dei processi e l’impegno sinergico profuso nella qualità, nella ricerca e sviluppo e nella logistica. L’assistenza tecnica nei confronti dei clienti allevatori si è sempre più proiettata in consulenze alimentari personalizzate, formulazioni di diete mirate, monitoraggio costante degli alimenti somministrati agli animali e dei dati produttivi e riproduttivi.

L'azienda

La Mangimi Liverini S.p.A. produce mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento. L’azienda nasce nel 1969, anno in cui Giuseppe e Mario Liverini, al rientro dall’Australia, trasformano l’attività molitoria paterna in produzione di alimenti per uso zootecnico e nel 1978 trasferiscono l’opificio nella zona industriale di Telese Terme (BN), dove a tutt’oggi è ubicato.

Agli inizi degli anni ’90 la seconda generazione entra nell’organico della società con la consapevolezza delle potenzialità aziendali e con l’obiettivo di un’evoluzione costante. Alla luce di questa progettualità dal 2010, dopo l’operazione di Family Buy-Out Filippo e Michele, figli di Mario, acquisiscono la piena proprietà promuovendo importanti investimenti innovativi. A chi sceglie il marchio Liverini viene offerta una gamma di mangimi SANI, SICURI e SOSTENIBILI, nutrizionalmente corretti per una dieta bilanciata. La qualità è l’obiettivo strategico della Liverini, frutto di impegno, attenzione e competenza.