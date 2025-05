"Costruiamo la strada della sicurezza" Formedil Benevento in campo - VIDEO FOTO - Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro. Studenti e lavoratori al centro

Si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria dell'ennesima vittima sul lavoro registrata ieri in Campania la “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul lavoro” organizzata a Benevento dal Formedil, l'ente unico formazione e sicurezza che ha per scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni.

Una giornata di confronto e di studio, anche dei dati forniti da Inail, Ispettorato del Lavoro ed altri enti che hanno partecipato ai lavori aperti dal presidente Albano Della Porta che ha ripercorso le varie tappe e iniziative messe in campo da Formedil Benevento che nei mesi scorsi ha peraltro organizzato anche una serie di corsi teorici e pratici destinati anche ai migranti vulnerabili.

“Costruiamo la strada della sicurezza” il titolo del convegno che ha visto protagonisti anche gli studenti degli istituti Cat Ambiente e Territorio di Sant'Agata de' Goti, del 'Carafa – Giustiniani' di Cerreto Sannita e del Cat Galilei – Vetrone di Benevento.

Studenti e giovani lavoratori al centro della mission per inculcare loro l'importanza delle prevenzione per combattere gli infortuni durant eil lavoro.

Riflettere su buone pratiche, obblighi normativi e innovazioni tecnologiche al servizio della prevenzione negli ambienti di lavoro, con particolare attenzione al settore delle costruzioni. L’obiettivo del convegno è stato quello di rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso il confronto tra tutti gli attori sociali, condividendo best practice e strategie di prevenzione.

A salutare i tantissimi intervenuti sono stati Albano Della Porta, presidente Formedil Benevento; Emilio Franco, presidente Ordine Architetti di Benevento; Giampaolo Biele, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati Benevento; Ivan Perlingieri, presidente Ordine Ingegneri Benevento ed Arturo Aulino, Segretario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Benevento che ha portato i saluti dle presidente Vincenzo Testa.

A snocciolare dati e criticità sono stati invece Francesco Pallotta, direttore UOC Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl Benevento; Francesco Damiani, direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro Avellino-Benevento; Raffaele Archivolti, presidente ITS Academy Casa Campania; Raffaele Gatti, componente CdA Formedil Benevento.

Partecipata e ricca di confronti anche la tavola Rotonda che ha messo a confronto Flavian Basile, presidente Ance Benevento; Andrea Lanzetta, vice presidente Formedil Benevento; Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania; Massimo Graziano, segretario FILLEA Cgil Avellino-Benevento in rappresentanza dei sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil ed il professore Mario Gallo, esperto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

LE INTERVISTE NEL VIDEO