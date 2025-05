Presepe Dalisi: il Comune di Nola condannato al risarcimento Dovrà pagare 41mila euro, più interessi, a quello di Benevento

"Il Comune di Nola dovrà pagare 41mila euro, più interessi, a quello di Benevento per la vicenda del Presepe del compianto maestro Riccardo Dalisi. E' un risultato di rilievo giuridico e politico notevole: abbiamo difeso le ragioni della Città, per un'opera che ha vissuto numerose vicissitudini: ora vediamo riconosciute le ragioni di Benevento nel contenzioso con la Città alla quale l'opera era stata concessa in prestito". A dichiararlo è il sindaco Mastella dopo la sentenza emessa dalla Terza Sezione civile della Corte d'Appello di Napoli.

Nel dispositivo i giudici di secondo grado hanno riconosciuto, tra l'altro, la sussistenza di danneggiamenti al momento della restituzione e dunque il mancato rispetto del contratto di comodato che contemplava la restituzione dell'opera nelle identiche condizioni. Inoltre è stata contestata anche la mancata liquidazione del danno derivante da omessa restituzione di elementi costitutivi dell'opera.