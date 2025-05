Tre mesi per realizzare un parcheggio da 200 posti nell'ex Caserma Guidoni Previste anche previste pensiline integrate fotovoltaiche

La Piazza d’Armi della ex Caserma Guidoni di Benevento, complesso immobiliare di proprietà della Provincia che ospita il Giudice di Pace, la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Benevento ed un Centro di Ricerca dell’Università degli Studi del Sannio sarà sistemata a parcheggio auto.

Il progetto è stato presentato nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Al tavolo di presidenza erano: Ennio Ricci, Presidente del Tribunale di Benevento, Gianfranco Scarfò, Procuratore della repubblica e il Presidente della Provincia Nino Lombardi. La sistemazione della ex Piazza d’Armi, finanziata dal Bilancio provinciale, sarà realizzata a step anche al fine di creare il minor disagio possibile ai dipendenti del Ministero di Giustizia e del Ministero dell’Interno e della Difesa, nonché agli avvocati e agli utenti tutti.

Per restituire decoro, dignità e funzioni d’uso al complesso

Il Presidente del Tribunale Ricci ed il Procuratore della repubblica Scarfò hanno espresso il loro apprezzamento per l’intervento che la Provincia si appresta a realizzare per migliorare la funzionalità e l’accesso agli Uffici del Giudice di Pace e della Sezione di Polizia Giudiziaria consentire, auspicando una sollecita conclusione del programma costruttivo.

Il Presidente della Provincia, dopo aver brevemente ricordato la storia del complesso, divenuto di proprietà della Provincia circa 20 anni or sono, ha assicurato l’impegno a ridare decoro, dignità e funzioni d’uso al complesso. Sono in programma studi di fattibilità tecnico-economica, ha annunciato Lombardi, anche per il fabbricato più importante che insiste su Piazza Risorgimento.

Il progetto: 192 posti auto in tre mesi

La superficie scoperta dell’area destinata a parcheggio è stata quantificata in mq. 9.810, con la possibilità di realizzare 192 posti auto complessivi di cui 5 riservati a veicoli per disabili e 26 per motocicli. Del totale dei posti auto 8 sono destinati ad auto e 8 a motocicli in prossimità dell’edificio riservato alla Polizia Giudiziaria; 22 posti auto e 8 per motocicli in prossimità del corpo di fabbrica destinato al CeRICT scrl.

Sono poi previste pensiline integrate fotovoltaiche che interessano 32 posti auto che consentiranno di utilizzare l’energia elettrica prodotta per alimentare l’impianto di pubblica illuminazione del piazzale e le 4 quattro colonnine di ricarica auto elettriche che saranno installate a servizio di 8 posti auto. E’ inoltre previsto l’adeguamento dell’impianto della pubblica illuminazione che garantirà, inoltre, una migliore efficienza energetica e una più adeguata illuminazione dell’area.

I lavori, per un importo complessivo di 1 milione e 290 mila euro, constano di un primo stralcio per un importo di 350 mila euro, e saranno ultimati entro 90 giorni.