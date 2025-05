Campionati nazionali di imprenditorialità: Benevento ospita la tappa regionale Sabato al Complesso di San Vittorino la tappa campana delle mini-imprese

Si sfidano a Benevento le mini imprese che vorranno conquistare l’accesso alla finale dei Campionati Imprenditoriali organizzati da Junior Achievement Italia e il MIM presso l’Università di Bergamo, il 4 e 5 giugno.

E' prevista per il prossimo 10 maggio, a Benevento presso il Complesso San Vittorino in Via Tenente Pellegrini, la Competizione Territoriale Campana durante la quale 150 studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno aderito al percorso didattico Impresa in Azione si sfideranno a colpi di mini-impresa. In palio, come detto, la selezione per l’accesso alla finale dei Campionati Imprenditoriali organizzati da Junior Achievement Italia e il MIM presso l’Università di Bergamo, il 4 e 5 giugno. L'evento è stato presentato a Palazzo Mosti.

Il comune: sostegno alla sfida dell'innovazione e dell'auto-imprenditorialità

"E' una lodevole iniziativa - ha spiegato il vicesindaco Francesco De Pierro - che sosteniamo concretamente attraverso il piano Benevento Boost. La battaglia affinché siano sconfitte la desertificazione e l'emigrazione giovanile si vince solo accettando la sfida dell'innovazione e dell'auto-imprenditorialità. Con Sannio Valley, che promuove la cultura delle start up e del rafforzamento di competenze, abbiamo stipulato un protocollo d'intesa: l'Amministrazione ha creduto dal principio al loro straordinario potenziale a beneficio del territorio".

"Iniziative importanti come queste offrono ai giovani strumenti concreti per crescere e sviluppare le risorse umane del territorio. Dalle scuole alle Università la sinergia con il Comune è ottimale: ringrazio il dirigente Verdicchio e tutto il Settore Attività Produttive per il grande lavoro svolto", ha detto il presidente della commissione Attività produttive Alboino Greco. Plauso anche dal delegato all'Istruzione Marcello Palladino che ha evidenziato "come sia fondamentale avere una cooperaazione tra scuola e istituzioni per favorire l'auto imprenditorialità" e dal delegato alle Politiche giovanili Italo Barbieri che ha evidenziato "l'importanza del lavoro di squadra e la cooperazione tra politica e tecnica oltre alle partnership con associazioni meritevoli come quelle che promuovono quest'iniziativa".

La competizione

La competizione territoriale si svolgerà nella mattinata del 10 maggio e i team campani sono chiamati ad esporre in audizione di fronte a una giuria la propria idea di mini-impresa in un pitch di tre minuti. Ma è durante la Pitch Battle che viene decretata la miglior mini-impresa campana che accederà direttamente alla finalissima dei Campionati di Imprenditorialità 2025 prevista in giugno a Bergamo. Ulteriore spazio dedicato a ciascun progetto imprenditoriale è allestito presso la Fiera delle Idee imprenditoriali, vero e proprio evento espositivo arricchito da momenti collaterali importanti, come la tavola rotonda titolo: “L’autoimprenditorialità a scuola quale motore di sviluppo delle aree interne” organizzato e promosso dall’APS Sannio Valley. L’evento è organizzato da Junior Achievement Italia, da Sei Sannio (www.sei.ventures), Hub di Innovazione con sede a Benevento che investe in nuove imprese delle aree interne e dall’Università Telematica Giustino Fortunato, e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani e Impresa” per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa - Fondo Politiche Giovanili – Anni 2020 e 2021 (COD. PROG. 688) Progetto “Benevento Boost: il Tuo Passaporto per Restare”. Oltre a docenti e dirigenti scolastici, interverrà all’incontro Miriam Cresta, CEO di JA Italia, con l’obiettivo di ispirare, connettere e stimolare nuove progettualità all’interno degli istituti scolastici delle aree interne per la nascita di comunità educanti capaci di investire sul talento dei giovani.