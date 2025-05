CampaniaAlleva, istituito servizio navetta Capolinea andata in piazza Cardinal Pacca

Il sindaco Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che Trotta bus ha istituito un servizio navetta in occasione della Fiera CampaniaAlleva che si svolgerà dal 9 all'11 maggio presso l'area Cecas, in contrada Olivola.

Due bus urbani effettueranno, in tutti e tre i giorni dell'eventi, il servizio con le seguenti modalità: prima partenza da piazza Cardinal Pacca (capolinea andata) alle ore 09,00 con capolinea ritorno presso l'area fiera di Olivola; ultima alle ore 22,00. Una fermata intermedia sarà eseguita nei pressi della stazione Centrale. La frequenza delle corse sarà con intervalli di 30 minuti circa.