Confindustria inaugura la nuova sede di Benevento – FOTO e LIVE Il presidente Vigorito: sarà la casa di chiunque voglia contribuire allo sviluppo del Sannio

Taglio del nastro della nuova sede di Confindustria ed Ance a Benevento. Questo pomeriggio inaugurata la casa delle imprese sannite che il presidente degli industriali di Benevento, Oreste Vigorito ha rimarcato ancora una volta “essere la casa di chiunque voglia contribuire allo sviluppo del Sannio e dei giovani per la formazione". (CLICCA QUI SEGUI LA DIRETTA STREAMENG SU OTTOCHANNEL.TV)

La nuova sede, all'interno dell'edificio rimodernato che fino a qualche decennio fa ha ospitato la Banca d'Italia, ospiterà infatti anche un centro di formazione per gli Its.

Ore 17,05: il vicepresidente nazionale Ance Domenico De Bartolomeo. “A nome del presidente Federica Brancaccio dico che questo luogo rappresenta la sinergia tra Confindustria ed Ance. Avete fatto un lavoro eccezionale. Qui farete tanto”.

Ore 16.59: “Paese Italia in questi ultimi anni è cambiato” ha rimarcato il presidente di Confindustria Campania, De Vizia. “La Campania cresce nel Pil e nell'Export. Le aree interne, il Sannio e l'Irpinia che possono fare molto insieme sono una risorsa per le aree costiere e le aree metropolitane. Abbiamo il paradosso che i nostri giovani vanno via nonostante le nostre aziende storiche. Bisogna far conoscere i nostri territori fuori. Far conoscere la storia delle nostre aziende che sono vere eccellenze in Italia".

Ore 16.50: prende la parola per i saluti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: "Spero che questa giornata sia l'inizio per fabbricare un mondo diverso. Al presidente Vigorito e al presidente Orsini chiedo di lavorare per questo territorio. Guardare tutti insieme alle mancanze di speranze e da questa splendida realtà insieme di cambia le sorti di questo Paese, di questo territorio".

Ore 16.42: Dopo la benedizione dell'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, il taglio il nastro, inaugurata la nuova sede di Confindustria Benevento

Ore 16.20

Arrivato a piazza Risorgimento il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini: Confindustria ed Ance insieme hanno portato a termine una bellissima operazione. Preoccupati per i dazi. Bisogna correre ai ripari e l'Europa dovrà fare la sua parte. Tema difesa e tema energie restano fondamentali. Confindustria lavora per un progetto comune: far crescere le imprese per non far spopolare le aree interne bisogna creare lavoro qui.

“Momento storico per la Campania e per il Sannio. La nostra è una Regione in crescita di qui l'idea e la convinzione che le aree interne possono trovare il loro riscatto rispetto a quelle costiere" le parole del presidente regionale di Confindustria, Emilio De Vizia che sugli scali merce in via di realizzazione lungo la linea ferroviaria alta velocità - capacità Napoli Bari ha rimarcato: “Quello sannita e quello irpino sono assolutamente complementari per la rescita economica delle due province. I ragazzi vanno via perchè non ci sono servizi e lavoro ma grazie a questi interventi Sannio e Irpinia tornano protagonisti.

“Confindustria e gli imprenditori associati hanno fatto uno sforzo enorme per raggiungere questo risultato” ha spiegato il past president di Confindustria Benevento, Filippo Liverini. “Una sede al centro di Benevento per il Sannio intero. Lavorare insieme è fondamentale come il presidente Vigorito ha sempre rimarcato.

IN AGGIORNAMENTO