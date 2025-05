Gruppo De Vizia Sanità a supporto della nuova sede di Confindustria e Ance Sponsor della cerimonia di inaugurazione. "Doveroso accompagnare nascita del nuovo polo"

Una giornata d’impegno e soddisfazione per il Gruppo De Vizia Sanità, rappresentato dalla dottoressa Marcella De Vizia. Il Gruppo è stato infatti sponsor della cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Confindustria e Ance: la rinnovata struttura che un tempo ospitava la storica sede della Banca d’Italia, in piazza Risorgimento, a Benevento.

Moderatore il giornalista Massimo Giletti alla presenza del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, di Flavian Basile, presidente di Ance Benevento, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

In apertura, i saluti istituzionali del sindaco Clemente Mastella e di Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania che si è detto felice della presenza del Gruppo De Vizia Sanità a supporto della manifestazione.

Marcella De Vizia ha sottolineato: “Ci è parso doveroso accompagnare la nascita di questo nuovo polo, essenziale alla economia territoriale in una fase di forte incertezza economica. Siamo come Gruppo De Vizia Sanità una forte realtà che offre lavoro sul territorio e investe, in grado quindi non solo di limitare la migrazione sanitaria ma di garantire occupazione in una terra che va sempre più spopolandosi. Fare quadrato sulle politiche economiche significa difendere la qualità di vita del Sannio e di noi tutti”.