Benevento: la Madonna delle Grazie in processione il 1 luglio L'annuncio nel giorno della Festa della Mamma

"Nel giorno della festa della mamma, affidando alla Madre delle Grazie tutte le mamme, annunciamo con gioia "l'uscita" della Madonna". Cosí, dal profilo social, la Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento.

E ancora "In occasione del Giubileo della Speranza, alla vigilia della sua festa, nella serata di martedì 1° luglio la Madonna sarà "pellegrina" per le strade di Benevento, raccogliendo le speranze di tutti, per portarle al suo Figlio Gesù.

La processione terminerà con la supplica, prima che inizi la veglia notturna.

Nelle prossime settimane sarà definito e comunicato il programma dettagliato".