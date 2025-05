"L'educazione come bene comune per rigenerare le comunità nelle aree interne" Partecipa l'Istituto comprensivo "Padre Isaia Columbro" Tocco Caudio-Castelpoto-Foglianise-Seminario

Il 16 maggio 2025, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, si terrà il seminario dal titolo: "L'educazione come bene comune per rigenerare le comunità nelle aree interne", organizzato dai professori Mauro Giardiello e Rosa Capobianco.

Nella prima parte del seminario verranno delineati i presupposti teorici delle pratiche di educazione come bene comune, il ruolo delle piccole scuole nelle comunità interne e i patti educativi.

Nella seconda parte si presenteranno e discuteranno i risultati sociologici di una ricerca scientifica, realizzata dai professori Giardiello e Capobianco con la collaborazione della dottoressa Del Grosso presso l’I.C. "Padre Isaia Columbro" oggi denominato Valle Vitulanese di Tocco Caudio (BN) pubblicati sulla rivista Scuola Democratica.

La ricerca ha avuto inizio nell’ a.s. 2023/2024 grazie al sostegno e alla collaborazione dell’ex Dirigente dell'IC, Dott. Angelo Melillo e continua con l’attuale Dirigente Prof. Gennaro Della Marca.

Utilizzando una metodologia qualitativa, è stato evidenziato come l'Istituto sia stato in grado di costruire pratiche comuni, dimostrando che ciò che avviene negli spazi scolastici può avere un impatto sulla comunità e sui suoi membri, promuovendo un modo di pensare e agire collettivo.