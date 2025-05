Il concilio di Nicea tra memoria e attualità Una performance celebrativa, il 19 maggio nella chiesa dell'Annunziata di Benevento

Papa Francesco testé scomparso, intervenendo alla celebrazione del XVII centenario del Concilio di Nicea (325-2025), ha parlato della «perenne attualità» della fede trinitaria e cristologica, messa in discussione dal presbitero Ario e dibattuta durante quello che fu in I concilio ecumenico della storia della Chiesa. In tal modo il Pontefice ha inteso invitare i cristiani di oggi a vivere l’evento non come una mera rievocazione, bensì interrogandosi sulla sua prossimità a noi. È evidente che le categorie utilizzate, gli scenari prospettati nel IV secolo nel pensare la divinità del Figlio nel rapporto con il Padre e perciò nel definire un plurale tale da non compromettere l’unità di Dio, tutto ciò è divenuto piuttosto estraneo alla cultura contemporanea. Eppure c’è un’attualità di Nicea: sul piano filosofico e teologico nella definizione della categoria della “relazione”; nel fissare la data della pasqua alla domenica successiva al plenilunio di primavera; nell’emanazione di venti canoni disciplinari che contribuirono all’organizzazione delle Chiese dell’antichità ma i cui riflessi sono tuttora visibili. La performance celebrativa, pensata e curata dalla Fondazione “Benedetto Bonazzi” ETS e dall’Ufficio per la Cultura ed i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Benevento, si terrà nella Chiesa civica della Santissima Annunziata - Benevento, lunedì 19 maggio alle 18.00 «Nicea: memoria e/o prossimità ?». Performance per il XVII Centenario del I Concilio ecumenico (325-2025)

Testi e immagini a cura di F.G. Miele-M. Iadanza. Parteciperanno: Pasquale Foschini; mons. Mario Iadanza, Rosa Massa, Angelica Razzano, l'Ensemble vocale Hexachordum con Teresa Di Gennaro, Federica Granata, Anton Gryvniak, Valerio Ilardo, Giuseppina Marino, Antonio Pucino. Direttore M.° Davide Gagliardi. Concluderà: S.E. mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento.