Benevento: al via gara per affidamento dei parcheggi comunali Affidamento, in concessione, dei parcheggi comunali con il criterio del project financing.

Con la pubblicazione, avvenuta stamane, della determina a contrarre prende il via la procedura di gara per l'affidamento, in concessione, dei parcheggi comunali con il criterio del project financing.

La determina contempla l'approvazione della documentazione da porre a base di gara elaborata dal promotore che è la società Tmp srl.

"Con l'avvio della procedura di gara entriamo nel vivo di un itinerario amministrativo che genererà una profonda trasformazione, in meglio, della mobilità urbana e del sistema-parcheggi. Finalmente la città riavrà il parcheggio di Porta Rufina, che abbiamo trovato chiuso e in abbandono e che potrà tornare operativo con un investimento importante (almeno 800mila euro). Ulteriori investimenti, pari ad un milione di euro, ci saranno per il mega-parking di piazzale Iannelli che resta uno snodo fondamentale dell’offerta di sosta anche per il centro storico. Un sistema di smart mobility investirà il rapporto con gli utenti, attraverso app per la sosta e il pagamento delle tariffe: con questi sistemi tecnologici si ottengono risultati importanti, perché la riduzione dei tempi dedicati alla ricerca del parcheggio produce meno inquinamento e meno stress per gli utenti. Il Piano traffico sarà improntato alla massima sostenibilità e al decongestionamento delle aree urbane a maggior flusso veicolare e il sistema tariffario, compatibilmente con i costi gestionali, sarà improntato anche al sistema di vantaggiosa fidelizzazione anche tramite il sistema degli abbonamenti”, spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa.