Domenica a Benevento con la Lipu alla scoperta della biodiversità Passeggiata lungo la pista ciclopedonale, in contrada Pezzapiana, adiacente al rione Ferrovia

In occasione della Festa della Oasi e Riserve Lipu e della Giornata mondiale della biodiversità, che si celebrerà la prossima settimana, la Sezione Lipu di Benevento organizza per domenica 18 maggio una passeggiata lungo la pista ciclopedonale, in contrada Pezzapiana, adiacente al rione Ferrovia di Benevento, area che costeggia l’Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane”.

In questa passeggiata naturalistica si illustreranno le piante erbacee presenti insieme alla biodiversità animale dagli invertebrati - in particolare gli insetti impollinatori - agli uccelli che fanno la spola tra queste piante e gli alberi; si inviterà i partecipanti a riflettere sull’importanza della natura e della sua biodiversità. Proprio quest’ultima in ambito urbano e periurbano, come è per l’area su cui insiste la pista ciclopedonale di Pezzapiana, viene considerata troppo spesso come un “fastidio invasivo” etichettando molto superficialmente le piante spontanee come “erbacce”.

Secondo una stima delle Nazioni Unite, “entro il 2050 gli abitanti delle aree urbane nel mondo saranno pari al 70% della popolazione mondiale.” Un dato che dimostra quanto la biodiversità urbana svolga sempre di più un ruolo cruciale; gli ecosistemi urbani biodiversificati offrono una serie di benefici importanti come la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la mitigazione del riscaldamento urbano o il miglioramento della qualità dell’aria per citarne solo alcuni.

Una corretta pianificazione e gestione del verde urbano, ma anche una comunicazione attiva verso i cittadini sono elementi indispensabili per evitare che il verde urbano, specialmente quello più naturale, venga percepito come “un luogo di degrado”.

L’obiettivo sarà duplice: rendere la città sicura, curata e ben tenuta, e, allo stesso tempo, viva e ben disposta alla biodiversità, affinchè sia garantita una buona qualità della vita ai cittadini.

"Lasciar spazio alla natura - spiega MArcello Stefanucci della Lipu -, là dove possibile, non solo ci fa risparmiare costi, ma spesso ci sorprende anche con delle bellezze inaspettate! A questo proposito, la Lipu invita a partecipare alla passeggiata naturalistica di domenica tra i prati in fiore lungo la pista ciclopedonale di Pezzapiana, per ammirare insieme tante piccole meraviglie della natura locale; il raduno è alle ore 9:45 al parcheggio della pista ciclopedonale di Pezzapiana".