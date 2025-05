Affidi e adozioni difficili, il 17 maggio la consegna degli attestati Presso il MUSA - Polo Museale della Tecnica e del lavoro in Agricoltura di Piano Cappelle

Sabato 17 maggio ore 16:30, presso il MUSA - Polo Museale della Tecnica e del lavoro in Agricoltura situato in Piano Cappelle, si terrà la consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione per famiglie affidatarie previsto nell’ambito delle attività del progetto “Affidi e adozioni difficili”. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola e il coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria.

Com’è noto, l’Ambito B1 (il cui Comune capofila è Benevento e comprende anche i Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), insieme ad altri sei ambiti regionali, sta realizzando azioni e interventi finalizzati all’individuazione, formazione, accompagnamento di famiglie disponibili all'accoglienza in affidamento o in adozione di minori, collocati fuori famiglia per effetto di provvedimenti di tutela dell'Autorità Giudiziaria minorile.