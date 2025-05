Il Salone Internazionale del Libro di Torino premia Nati per Leggere Campania Oggi in Campania sono attivi oltre 41 presìdi

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, nell’ambito del Premio Nazionale Nati per Leggere, è stato conferito a Nati per Leggere Campania il prestigioso Premio come migliore “Rete di Libri – Progetto consolidato”, un riconoscimento nazionale che celebra l’impegno costante e diffuso nella promozione della lettura in età precoce.

Questa la motivazione della giuria: “Per la sua particolare storia, fatta di volontà, perseveranza, determinazione e grande passione, diffondendo il programma NpL e il diritto alle storie di bambine e bambini in un contesto difficile, dove le istituzioni sono spesso latitanti; per la capacità di diffusione capillare dell’attività dei presidi che ha saputo creare una comunità di volontarie e volontari sulla necessità di favorire la lettura ad alta voce in famiglia, favorendo una cittadinanza attiva sui territori; per portare il programma in ogni luogo della regione con punti di lettura “vagabondi” nell’intenzione di raggiungere tutte le bambine e tutti i bambini e le loro famiglie”.

Presenti alla cerimonia di premiazione Claudia Cioffi, Giovanna Megna, Anna Riva, Gioacchino Di Capua, in rappresentanza della rete campana, e Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Culturali Regione Campania.

La sezione campana ha mosso i primi passi nel 2000, grazie a un piccolo gruppo di pediatri coraggiosi e ostinati, e ha visto nel 2012 la nascita del primo Punto Lettura Nati per Leggere d’Italia a Napoli. Oggi in Campania sono attivi oltre 41 presìdi e vengono raggiunte, dagli interventi messi in campo, oltre 4000 famiglie.

Nati per Leggere Campania si è dimostrata una rete viva, capace di creare alleanze tra operatori sanitari, enti locali, scuole, biblioteche e Terzo Settore, con l’obiettivo di garantire un diritto fondamentale: l’accesso precoce alla lettura come strumento di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale, anche nelle aree più fragili del territorio. “Questo riconoscimento – dichiara Claudia Cioffi, Referente regionale per il Centro per la Salute del Bambino – è un incoraggiamento a proseguire con ancora maggiore determinazione. La lettura ad alta voce è un gesto semplice, ma profondamente trasformativo, soprattutto quando riesce a raggiungere chi ha meno opportunità”.