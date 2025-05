A Benevento la Croce del Giubileo delle Misericordie d'Italia A gennaio scorso era stata benedetta da Papa Francesco per i Volontari

Lunedì 19 maggio alle ore 18 giungerà a Benevento accolta dai Volontari delle Misericordie del Sannio, la Croce del Giubileo, Icona voluta per portare il messaggio dell'anno Santo in tutta Italia e per rinnovare l'impegno ad essere "pellegrini di speranza nella nostra società”.

L'Icona, benedetta dal compianto Papa Francesco il 15 gennaio è una croce in legno di ulivo che veicola molti altri simboli ognuno con uno specifico significato: l'ancora, il legno di ulivo, il rosario, l'immagine della Madonna della Misericordia, il filo spinato, una scheggia, una roccia e la terra.

«L’icona Croce del Giubileo e la Peregrinatio tracciano un periodo di straordinaria importanza per l'intero Movimento delle Misericordie – sottolinea il Presidente nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani – testimoniando quello stesso spirito che anima ogni Misericordia e ispira e guida il nostro servizio quotidiano. Costituiscono la manifestazione dell’essere “Pellegrini di Speranza” che più abbiamo a cuore»

È iniziata il 6 gennaio la “Peregrinatio” della Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane – informa il Presidente della Misericordia di Benevento Angelo Iacoviello- l'icona che il Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, S.E. Mons. Franco Agostinelli, ha fortemente voluto con lo scopo di porre all’attenzione del mondo delle Misericordie l'importanza dell'Anno Giubilare quale necessaria riflessione per una maggior consapevolezza sull’identità e sulla storia della Misericordia stessa.

Il programma

ore 18 accoglienza in viale S. Lorenzo (nei pressi Bue Apis);

ore 18,10 processione su viale San Lorenzo verso la Basilica della Madonna delle Grazie;

ore 18.20 Recita Santo Rosario nella Basilica;

ore 19.00 Celebrazione S. Messa officiata dal Correttore Spirituale Regionale delle Misericordie della Campania Mons. Pompilio CRISTINO.

Ore 20,00 termine celebrazioni.

Nella giornata di martedì 20 maggio, l'Icona resterà nella Basilica della Madonna delle Grazie, fino alle 17.00, per la preghiera personale. Successivamente continuerà la Peregrinatio presso le Misericordie della provincia di Benevento.