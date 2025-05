Didattica innovativa: il Ministero dell'Istruzione sostiene il Sannio Inaugurato “Cultural Educational Immersive Station” progetto pilota di “Io X Benevento”

Ridare centralità alla figura degli insegnanti e salvaguardare la didattica tradizionale ma anche aprirsi al mondo delle nuove tecnologie per contrastare dispersione scolastica e disagio giovanile. E' il messaggio che arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, attraverso il suo consigliere, Michele Zarrillo, per l'inaugurazione del nuovo polo tecnologico aperto a Benevento.

“Il Ministero sostiene questi progetti e il Ministro ci teneva ad essere qui, purtroppo è stato trattenuto da impegni istituzionali. Il Ministero spinge forte per queste iniziative dedicando tanti bandi e fondi per questi progetti, perché tutte le comunità possano beneficiarne. Oltre la didattica tradizionale – conclude – ma ricordando bene il punto di partenza”.



E gli strumenti innovativi per la didattica il punto di forza della nuova struttura promossa dall’associazione di promozione sociale “Io X Benevento”.

Il polo tecnologico “Cultural Educational Immersive Station” è dotato di una sala immersiva 360°, laboratori di VR, AR, intelligenza artificiale, robotica, virtual game education, un laboratorio dedicato alle emozioni - regolazione emotiva – mindfulness – mindsight e un laboratorio concentrato sull’espressione artistica, talenti e cultura.

Le tecnologie saranno a servizio della comunità educante per sviluppare nuovi approcci educativi e modelli di apprendimento, sperimentazione promossa già attraverso alcuni progetti realizzati con il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e con l’IC G. Moscati, ove è stato possibile trasmettere contenuti educativi e formativi agli studenti e di valutare un impatto straordinario.

“E' un progetto nato da un lavoro lungo e complesso – ha spiegato a margine Giuseppe Schipani, presidente dell’aps IO X Benevento –. Rappresentiamo un'iniziativa pilota in Italia e già abbiamo in cantiere nuove iniziative: dallo sviluppo del patto di comunità ai nuovi livelli di apprendimento”.