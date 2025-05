Ordine dei Medici Veterinari: a Benevento l'Assemblea L’appuntamento ha rappresentato anche un momento di grande intensità con le targhe ricordo

Il 16 maggio 2025 in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari di Benevento, presso la sede legale dell’Ordine in Via Tommaso Rossi, 22 a Benevento.

Il Presidente Cosimo Iavecchia, con la la relazione Morale, ha aperto i lavori della serata, ringraziando i presenti per la grande partecipazione ed ha indicato ciò che è stato fatto da parte del Consiglio Direttivo sull’anno di attività dell’Ente, ponendo in particolare

l’accento sull’impegno profuso per far fronte alle numerose incombenze gestionali ed economiche a cui l’Ordine è stato sottoposto e verrà sottoposto nei prossimi anni futuri.

Il Tesoriere dell’Ordine, Ivan Maraviglia, prima della votazione, insieme al collaboratore Borrillo, ha letto ed illustrato il bilancio consuntivo 2024 ed il bilancio di previsione per l’anno 2025 per poi sottoporli all’approvazione dell’Assemblea. Approvazione è avvenuta

all’unanimità per alzata di mano dall’Assemblea dei presenti.

A seguire vi è stata la Presentazione da parte di Danila Carlucci – Direttore UOC Igiene degli Alimenti di O.A. ASL BN, di un Progetto di collaborazione intersettoriale in materia di Agenda 2030 tra l’Asl BN e il Consiglio Direttivo di quest’Ordine Provinciale. Carlucci ha invitato i presenti a collaborare a questo progetto di divulgazione tra i cittadini, nella Giornata mondiale della Colletta Alimentare contro la fame (Obiettivo 3 dell’Agenda 2030) evento comunemente noto quale Banco alimentare che si svolgerà il 15 novembre 2025. Tale evento prevede la donazione di alimenti, la promozione di un’alimentazione sicura e nutriente, il sostegno ai piccoli agricoltori e la creazione di sistemi alimentari sostenibili.

L’invito a tutti i colleghi iscritti all’Ordine è stato quello di essere presenti tra i Cittadini come Medici Veterinari, mettendo a servizio della Collettività la propria professionalità. Questa sarà l’occasione per far capire alla collettività che, anche i Medici Veterinari, attraverso attività di prevenzione, controllo e Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale si occupano di Sicurezza Alimentare.

L’appuntamento ha rappresentato anche un momento di grande intensità ed emozione per la cerimonia di consegna di targhe ricordo ai colleghi iscritti collocati in quiescenza. È stata questa una bellissima occasione perché ha rappresentato l’opportunità, per tanti colleghi, di

reincontrarsi dopo un percorso lavorativo professionale di tantissimi anni. Colleghi che, in un’atmosfera densa di commozione e di ricordi, hanno sottolineato le tappe più importanti e significative della loro attività professionale veterinaria.

L’elenco dei Medici Veterinari che hanno ricevuto la targa ricordo: Giovanni Altieri, Alessandro Cardillo, Vincenzo Ettore Ciarmoli, Stefano D’Allocco, Giuseppe Di Cerbo, Arcangelo Di Chiara, Antonio Gentilcore, Vincenzo Iampietro, Michele Pacifico, Pompea Pascarella, Pompeo Pescatore, Gennaro Romano, Carmine Tanga, Alfredo Toriello, Enrico Zamparelli, Giandonato Zurlo.