Fondo Valle Isclero, Fuschini (FI): "Avvio dei lavori primo passo importante" Il consigliere provinciale: "I fatti mi danno ragione: quella strada era, ed è, una priorità"

“L’avvio dei lavori sulla SS265var – Fondo Valle Isclero rappresenta una buona notizia per il territorio e un primo importante risultato arrivato anche a seguito delle sollecitazioni istituzionali che ho avanzato. Ringrazio ANAS, in particolare l’ingegnere Nicola Montesano responsabile Anas Campania, per aver dato ascolto alla mia segnalazione formale, inviata con lettera ufficiale al Capo Compartimento. Questo dimostra che il dialogo istituzionale, quando esercitato con responsabilità e rigore, è uno strumento efficace al servizio dei cittadini”.

Così' Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, in merito ai lavori annunciati da ANAS, partiti oggi, lunedì 19 maggio, per un importo complessivo di 1 milione di euro.

La situazione

“La tratta oggetto dell’intervento – prosegue Fuschini – ha conosciuto un progressivo peggioramento a causa dell’intenso transito di mezzi pesanti, soprattutto in relazione ai lavori dell’alta capacità Napoli-Bari. Avevo ritenuto doveroso portare all’attenzione dell’ANAS la condizione emergenziale in cui versava il fondo stradale e i rischi connessi alla circolazione”.



“L’intervento in corso – conclude Fuschini – rappresenta un primo passo importante. Ricordo che qualche settimana fa – aggiunge Fuschini – ho dovuto replicare alle dichiarazioni fuori luogo del Presidente della Provincia Lombardi, che appariva del tutto scollegato dalla realtà e poco consapevole della gravità della situazione. Oggi i fatti mi danno ragione: quella strada era, ed è, una priorità. Ed è grazie alla nostra insistenza e alla solerzia di Anas se oggi si è aperto il cantiere”.