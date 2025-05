Stress, ansia o disagio emotivo, consulenze gratuite: giornata di prevenzione A Benevento domenica l'iniziativa del Rotary Club

Prendersi cura della propria salute mentale significa riconoscere i segnali di stress, ansia o disagio emotivo e intervenire tempestivamente. La prevenzione passa attraverso stili di vita sani, relazioni sociali positive, momenti di pausa e riflessione, e, quando necessario, il supporto di professionisti.

Promuovere il benessere psicologico non è solo evitare la sofferenza, ma anche coltivare la consapevolezza di sé, la resilienza e la capacità di affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità.

Riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni è il primo passo verso una gestione sana del proprio mondo interiore.

L’alfabetizzazione emotiva, spesso trascurata, è fondamentale fin dall’infanzia per prevenire disagio psicologico futuro.

Non si deve aspettare una “crisi” per chiedere aiuto: la prevenzione psicologica comprende anche il confronto con uno psicologo per migliorare la qualità della propria vita.

L'iniziativa

La prevenzione psicologica va ben oltre l’intervento sulla patologia. Significa promuovere abitudini mentali sane, educare all’ascolto di sé, favorire relazioni positive e ambienti di vita più equilibrati.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 13.

La stampa ed il pubblico sono invitati a partecipare.