Festeggiamenti di Santa Maria di Costantinopoli: varato dispositivo traffico Le disposizioni per domenica 25 maggio

In occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Santa Maria di Costantinopoli, in programma domenica 25 maggio, vigerà il seguente dispositivo del traffico:

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata di viale Principe di Napoli nel tratto dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via San Giovanni Di Dio, nonché nei tratti di via Vittorio Veneto e via San Giovanni Di Dio immediatamente adiacenti i rispettivi incroci con viale Principe di Napoli a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00;

- chiusura al traffico veicolare di viale Principe di Napoli limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e l’incrocio con via San Giovanni Di Dio alle ore 8:30 alle ore 12:30 con deviazione obbligatoria a destra su via Vittorio Veneto per i veicoli diretti a piazza Bissolati e deviazione obbligatoria a sinistra su via San Giovanni Di Dio per i veicoli diretti alla stazione ferroviaria;

- chiusura al traffico veicolare di viale Principe di Napoli, piazza Colonna e piazza Bissolati a partire dalle ore 19:30 per il tempo, i tratti e i sensi di marcia interessati dal transito della processione religiosa;

- chiusura al traffico veicolare, con apposizione di transenne interdittive, dell’ulteriore tratto di viale Principe di Napoli compreso tra l’incrocio con via Vittorio Veneto e via Trieste e Trento con deviazione obbligatoria a destra su via Trieste e Trento per i veicoli diretti a piazza Bissolati a partire dalle ore 8:30 fino alle ore 12:30.