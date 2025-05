Edil Ben. L'edilizia al passo con i tempi grazie alla professionalità di Aurelio Leader nella vendita di materiali edili: legno lamellare, viteria, impalcature elettroutensili e Dpi

Uno stabile moderno e funzionale di colore giallo e rosso, ben visibile a quanti attraversano contrada Piano Cappelle, la strada che da Benevento conduce a San Giorgio del Sannio.

Edil Ben (visita il sito) azienda alle porte di Benevento leader dell’edilizia al servizio del bene dei clienti “professionisti che hanno voglia di confrontarsi su soluzioni, materiali ed attrezzature” ci tiene a sottolineare Aurelio Giangregorio che nel 2016 con la moglie Fermina crea la nuova azienda con un marchio che in otto anni è diventato simbolo di qualità dei prodotti e dei servizi offerti alle imprese.

Cura dei dettagli e dei clienti la mission ben visibile, già a guardare le colorate e ordinate aiuole esterne che abbelliscono con fiori e verde un tratto di strada dinanzi al punto vendita.

Alla Edil Ben è possibile trovare tutto per il mondo dell’edilizia a partire dalle attrezzature, anche specifiche, dal legno lamellare, il reparto viteria, tanti e sempre aggiornati articoli antinfortunistica, box e container, impalcature e tanto altro. Ma davanti a quelle porte in vetro c'è l'elemento principale di un'azienda: la passione e la professionalità.

Quella di Aurelio che da decenni - con l'aiuto del suo staff - è nel mondo dell'edilizia con soluzioni e materiali che fanno la differenza specialmente oggi, tempo in cui tutto il comparto edile ha subito una profonda trasformazione con nuovi materiali, tecniche e tempi di esecuzione delle opere.

I marchi e il rapporto con i clienti

Edil Ben sinonimo di qualità e scelta a partire dai materiali per le costruzioni, poi ci sono le attrezzature con marchi sinonimo di garanzia come Milwaukee, Raimondi, una gamma completa di viteria per legno, ferro e cemento con staffe specifiche e tanto, tanto altro.

Oltre trecento metri quadrati di esposizione e vendita che si aggiungono ad un importante spazio retrostante lo stabile.

“Fondamentale per me resta il rapporto con i clienti che quando arrivano qui alla Edil Ben sanno di poter andare via con una soluzione professionale in primis, poi con il materiale che certamente rispetta le esigenze di tutti per qualità e prezzi” tiene a precisare Aurelio.

(redazionale)