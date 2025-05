Clementina Donisi eletta presidente Piccola Industria Confindustria Benevento Composta la squadra e definito il programma per il prossimo quadriennio: i nomi

Clementina Donisi è stata eletta ieri Presidente Piccola Industria per il quadriennio 2025-2029. Donisi, titolare dell’azienda Cosmind srl, subentra a Claudio Monteforte che ha guidato le piccole imprese territoriali dal 2021.

Le dichiarazioni

“Ringrazio per la fiducia che l’Assemblea Piccola Industria e il Presidente Oreste Vigorito hanno riposto in me e nel mio programma di mandato”. Ha dichiarato Clementina Donisi Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento che ha rimarcato: “Formazione, Finanza ed innovazione, Femminile e Fidelizzazione i quattro pilastri su cui si basa il lavoro del prossimo quadriennio. Si tratta di temi fondamentali che intercettano i bisogni reali delle PMI in questo delicato periodo storico e sono comuni alle molteplici identità produttive della nostra base associativa.

Dobbiamo essere in grado di avviare, soprattutto le micro e piccole imprese, verso un percorso di rafforzamento manageriale e patrimoniale oltre che di crescita dimensionale, attraverso l’integrazione tra PMI e Grande industria, tra industria e servizi e tra competenze trasversali. Tutto questo sarà realizzato nell’ottica della valorizzazione delle singole peculiarità, e nel rispetto della parità di genere.

Favoriremo lo sviluppo del nostro network attraverso iniziative, eventi e progetti in grado di migliorare lo scambio di idee e favorire sinergie professionali, anche all’esterno dell’Associazione. Ringrazio il mio predecessore Claudio Monteforte, che ha guidato la Piccola Industria in anni davvero complicati.

Infine un ringraziamento alla mia squadra composta da validi e motivati colleghi imprenditori che sono certa sapranno cogliere al meglio questa nuova sfida associativa mettendo al centro gli interessi delle imprese”

I lavori per l'elezione

Ad avviare i lavori assembleari Giovanni Barone, Presidente Piccola Industria Nazionale in Collegamento da Bergamo che ha sottolineato l’importante sinergia di rete tra i territori ed il sistema nazionale.

Pasquale Lampugnale, Vice Presidente Piccola Industria nazionale ha sottolineato il ruolo strategico che le piccole imprese rivestono nello scenario economico e sociale locale e nazionale.

Anna del Sorbo Presidente Piccola Industria Campania ha salutato la folta platea d’imprenditori presenti e plaudito l’Associazione di Benevento per il lavoro svolto. Prima dei lavori assembleari si è svolta, in Confindustria Benevento, la tappa itinerante del Consiglio Regionale Piccola Industria, un importante appuntamento fortemente voluto dalla Presidente Anna del Sorbo proprio a dimostrazione della reale sinergia fra gli organi associativi.

Infine Claudio Monteforte, anche attraverso un video, ha ricordato i momenti salienti del suo percorso di presidenza e ringraziato la sua squadra che ha lavorato in maniera egregia, lasciando in eredità un gruppo, quello delle PMI, coeso, forte e rappresentativo.

Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento ha concluso i lavori assembleari plaudendo Claudio Monteforte per il prezioso contributo fornito, complimentandosi con la neo presidente Clementina Donisi per il programma proposto e con la nuova squadra di presidenza rappresentativa dei principali comparti del sistema produttivo provinciale.

L’Assemblea, dopo l’elezione e proclamazione della Presidente, ha eletto i consiglieri. Il Consiglio di Presidenza, per il mandato 2025-2029, sarà composto da:

Presidente: Clementina Donisi (Cosmind srl)

Vicepresidente: Liverini Filippo: (Mangimi Liverini spa);

Consiglier: Caporaso Roberta (Euvitis 21 Agricoltura, Territorio e Sviluppo srl); Corrado Felice (Codexa srl); Del Prete Rossella (Kinetés, Arte, Cultura, Ricerca e Impresa); De Rosa Maria: (Ideal Car srl); Iannella Barbato (C.E.A. Chemical engineering Association srl); Lampugnale Pasquale (Sidersan spa); Gianvincenzo Petriella (Ital Bilding srl); Rillo Letizia (Ferrovial srl).

A valle dei lavori assembleari, Clementina Donisi ha convocato il primo Consiglio di Presidenza di Piccola Industria nel corso del quale sono stati eletti su proposta della presidente: Filippo Liverini quale Vicepresidente Piccola Industria Confindustria Benevento; Pasquale Lampugnale; Filippo Liverini, Rossella De Prete quali delegati della Piccola Industria Confindustria Benevento nel Comitato Regionale P.I.; Roberta Caporaso e Maria De Rosa quali delegate della Piccola Industria Confindustria Benevento nel Consiglio Generale di Confindustria Benevento.

Sintesi del Programma di Presidenza di Clementina Donisi 2025-2029

I Quattro Filoni principali

Formazione - Professionale, Manageriale, Digitale, Sociale

Investire in formazione professionale, manageriale, digitale e sociale è essenziale per aumentare la competitività. Saranno Promossi percorsi formativi, anche attraverso la collaborazione con gli ITS Academy, per rispondere alle esigenze di competenze specializzate e favorire l’incontro tra scuola e impresa, anche a livello internazionale.

Finanza e Innovazione – Miglioramento della reputazione creditizia, digitalizzazione e innovazione

Le PMI saranno supportate nel migliorare la loro reputazione creditizia e nell’adozione di strumenti digitali e sostenibili, forti delle sinergie attivate nell’ambito del sistema associativo e collaborando con gli istituti bancari e i consulenti finanziari, per facilitare l’accesso al credito e favorire la crescita.

Femminile – Maggiore Partecipazione femminile nelle imprese e nell’Associazione

La presenza femminile in impresa è in crescita, ma c’è ancora molto da fare per superare barriere invisibili e promuovere una maggiore partecipazione delle donne ai ruoli di vertice. Saranno favoriti programmi di mentoring, networking e formazione saranno strumenti chiave per valorizzare, nelle imprese e nel mondo associativo, la maggiore presenza di donne.

Fidelizzazione – verso l’Associazione e fra gli associati e attraverso sano business networking

Sarà sostenuto il valore del network tra imprese e nel rafforzamento del senso di appartenenza. Saranno promosse visite presso le altre territoriali e favoriti incontri esperienziali tra grandi e piccole imprese, rafforzando il legame con il mondo scolastico e universitario, per favorire l’occupazione locale e contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Profilo Clementina Donisi

Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento mandato 2025-2029

Clementina Donisi, classe 1977, coniugata con due figli è amministratrice della Cosmind srl, azienda situata a Limatola e specializzata nella lavorazione di lamieristica di precisione e carpenteria meccanica, con prodotti di eccellenza nei settori: telecomunicazioni, navale, ferroviario, aeronautico, elettronico. Clementina Donisi è impegnata nel sistema associativo da anni ed in particolare a ricoperto i seguenti ruoli: dal 2024 coordinatrice della Rete #IDONNE di Confindustria Benevento; dal 2023 referente di Confindustria Benevento per le attività di Formazione; dal 2021 Vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alla Manifattura, Impiantistica e Meccatronica 2018 -2021 Presidente Sezione Meccanica, Installatori Impianti e Fonti e fonti energetiche.

Clementina Donisi vanta un ruolo attivo in numerosi progetti ed attività che fanno capo ad Istituti scolastici ed Associazioni varie quale testimonianza dell’attenzione ai temi del sociale che da sempre contraddistinguono il suo operato.