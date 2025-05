Malattie cardiovascolari. All'ospedale San Pio di Benevento visite gratuite Per prenotazioni chiamare al numero 082457208 venerdì 23 maggio dalle 9 alle 14

Il 27 maggio l’AORN San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce alla giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione Onda ETS con il network degli Ospedali Bollino Rosa.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità (il rapporto tra il numero dei malati e la popolazione) e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[1] tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

L'iniziativa

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sempre più la popolazione sull’importanza della prevenzione, che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari. Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono correlati a stili di vita non corretti che persistono e si protraggono nel corso degli anni. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare.

Le visite mediche e gli accertamenti diagnostici si terranno martedì 27 maggio presso l’ambulatorio della UOC Chirurgia Vascolare ubicato al piano terra del Padiglione Rummo dell’AORN SAN PIO dalle 14 alle 19.

Per prenotazioni chiamare al numero 082457208 venerdì 23 maggio dalle 9 alle 14.

“La chiave per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è la diagnosi precoce . Gli screening consentono ai medici di identificare tempestivamente i fattori di rischio e di intraprendere le misure necessarie per prevenire le malattie cardiovascolari. Il nostro obiettivo è motivare le persone alla cura della propria salute “- afferma il Direttore Generale Maria Morgante.