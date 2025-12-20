Alto Calore, Lega: "Ieri un vero colpo di mano: aumento bollette del 41%" "Vergognoso il voto favorevole di Forgione. A urne aperte Mastella si dichiarò contrario”

«Quanto accaduto ieri all’Ente Idrico Campano è gravissimo. Il Comitato Esecutivo ha approvato lo schema regolatorio 2024–2029, che contiene un piano tariffario con aumenti delle tariffe ben oltre quanto condiviso con i sindaci e oltre il piano di Concordato".

Così, in una nota, il Coordinamento provinciale della Lega che prosegue "Solo lo scorso giugno, grazie a un’intesa con i Comuni soci, compresi i 31 Comuni sanniti, che rappresentano quasi il 50% del totale dei comuni della provincia di Benevento, si era arrivati a un aumento calmierato, coerente con il Concordato e con un mandato preciso: evitare stangate ai cittadini.

Oggi, con la nuova governance, quella linea è stata completamente stravolta, senza alcuna condivisione e senza neppure comunicare ai sindaci la reale entità degli aumenti che arriveranno al più 41% nel 2026. Un vero colpo di mano. Si è andati oltre il Concordato, caricando in tariffa – con ogni probabilità – costi di gestione anche passati che non possono essere scaricati sulle famiglie e sulle imprese.

Il tutto accompagnato da un ricatto politico-istituzionale: o si accettano gli aumenti o si va verso il fallimento.

È ancora più grave che i sindaci soci, quasi tutti contrari, non siano stati coinvolti nella decisione dei propri rappresentanti nel Comitato Esecutivo.

Questa decisione avrà inoltre effetti pesantissimi sulla nascente società Sannio Acque, lasciando in eredità a Comuni e cittadini un carico tariffario insostenibile che condizionerà il futuro del servizio idrico. Ci chiediamo, a questo punto, se il sindaco di Benevento e il neo consigliere regionale di NdC abbiano il coraggio di dire pubblicamente da che parte stanno. Se stanno con i cittadini che faticano a pagare le bollette o con chi ha deciso di imporre una stangata senza precedenti. Ad agosto, il sindaco di Benevento dichiarava che “la proposta di incrementare le tariffe idriche, scaricando gli aumenti sulle famiglie, è insostenibile”. Parole condivisibili, che oggi però si schiantano contro la realtà dei fatti. Il voto favorevole agli aumenti delle bollette espresso, ieri, dal coordinatore EIC della provincia di Benevento, Pompilio Forgione, smentisce clamorosamente quella posizione. Un voto che pesa come un macigno e che certifica una scelta precisa: far pagare ai cittadini il fallimento di una società, invece di assumersi la responsabilità politica delle scelte che hanno portato Alto Calore a questo punto. A questo punto la domanda è semplice: le parole di agosto del Sindaco Mastella erano solo slogan da campagna elettorale e, dunque, una presa per i fondelli, o oggi si è deciso di tradirle, mettendo le mani nelle tasche delle famiglie? Perché ieri non si è votato un atto tecnico: si è votato chi deve pagare il conto. E, ancora una volta, a pagare sono i cittadini.

Un’operazione per giunta rischiosa che non porterà ad alcun risanamento di Alto Calore, ma produrrà evasione, contenziosi e nuovi debiti.

In attesa del deliberato finale, annunciamo una battaglia in tutte le sedi e presso tutti gli organi competenti”.