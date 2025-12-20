Museo del Sannio: aperto il cantiere di restauro Lunedì la presentazione dell'intervento con il direttore generale dei musei Osanna

Al via il cantiere per il restauro del Museo del Sannio di Benevento. Sono stati trasferiti nel Chiostro di Santa Sofia nelle scorse ore, come disposto dal Ministero e dalla Soprintendenza, alcuni reperti del Tempio egizio della dea Iside di Benevento ed altro materiale lapideo di epoca romana al fine di procedere al loro restuaro che

avverrà nel corso dei prossimi mesi, anche durante l’orario di apertura al pubblico del Museo stesso, al fine di consentire ai Visitatori, oltre che di ammirare lo splendido monumento con i suoi straordinari pulvini, di seguire anche le fasi del restuaro affidato alle mani esperte di Maestri che intervengono a salvare le preziose testimonianze del nostro passato.

Il Cantiere ospiterà un gran numero di reperti: i primi dieci tra questi, accolti nel Chiostro dal Responsabile della Rete Museale della Provincia Alfonso Pacilio, sono già stati interessati dai primi interventi; presto altri se ne aggiungeranno.

Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, incontrerà la stampa presso il Chiostro di Santa Sofia al Museo del Sannio per illustrare ai giornalisti l’iniziativa “Cantiere di restauro”: l’incontro precederà di pochi minuti l’annunciato evento delle ore 17 del 22 dicembre fissato nella Sala “Gianni Vergineo” al primo piano dello stesso Museo del Sannio per presentare il progetto di riorganizzazione dell’Istituto della Provincia di Benevento, al quale Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei e Soprintendenze stanno lavorando da alcuni mesi.



Il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, la Dirigente perle Politiche culturali della Regione Campania, Rosanna Romano e l’Amministratore Unico Raffaele Del Vecchio

saranno presenti con Osanna alla Conferenza Stampa per le eventuali interviste. Subito dopo il prof. Osanna e le Autorità raggiungeranno la Sala “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio, per prendere parte all’incontro vero e

proprio di “Presentazione del progetto del nuovo Museo del Sannio e l’apertura del cantiere di restauro visitabile dedicato alla Collezione archeologica e alle opere del Santuario egizio”, promosso dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Benevento, dalla Società partecipata Sannio Europa e dalla Rete Museale della Provincia nel contesto di un Accordo di cooperazione istituzionale.