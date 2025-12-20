Benevento, Tsingaras saluta: arriva la risoluzione consensuale

Tsingaras non è più un calciatore del Benevento. Il centrocampista ha firmato la risoluzione consensuale del contratto, a distanza di pochi mesi dall'approdo in giallorosso. Ecco la nota ufficiale del sodalizio sannita:
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista Angelos Tsingaras al Club giallorosso. La Società desidera ringraziare Angelos per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.