Campionato-stop: Floro premia i giallorossi con qualche giorno in più di riposo La preparazione riprenderà domenica 28 dicembre, lunedì 5 sfida col Crotone

Floro è stato di parola: “Se vinciamo a Cerignola, do un giorno di riposto in più ai ragazzi”. Dopo la squillante vittoria ottenuta al Monterisi ha usato la sua garbata ironia: “Per un po' non voglio neanche vederli”. E così tutti si godranno un grande Natale, in vetta alla classifica e col titolo di “Campioni di inverno”.

Il campionato si ferma e la preparazione riprenderà domenica 28 dicembre alle 15,30 all'Antistadio Imbriani. Lunedì 29 e martedì 30 sono previste due sedute doppie, alla mattina ale 10,30, nel pomeriggio alle 15,30. Mercoledì 31, ultimo giorno dell'anno si va i campo all'Imbriani alle 10,30. Si torna il giorno dopo, Capodanno, alle 15,30 (per smaltire il cenone...).

Venerdì 2 si torna ad allenarsi di mattina alle 11, così come sabato 3 gennaio e domenica 4. Rifinitura anche lunedì 5 mattina, visto che la partita col Crotone al Vigorito è fissata per le 20,30.