Festa Madonna delle Grazie, c'è avviso per gli stalli da assegnare ai venditori Si tratta di 120 posti tra alimentari e non alimentari: ecco come fare

L'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rende noto che è indetto l'avviso pubblico per il rilascio e la concessione d'uso temporanea degli stalli liberi per i venditori, in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie che si svolgerà nei giorni 30 giugno, 1,2 e 3 luglio presso l’area di V.le San Lorenzo, Via Posillipo, Corso Dante e Via Torre della Catena.

La procedura

I posteggi, per complessivi 120 posti tra alimentari e non alimentari, sono ubicati presso i seguenti luoghi: Via San Lorenzo, Via Posillipo, C.so Dante, Via Torre della Catena, Area adiacente Luna Park (eventuale). Tutte le informazione per gli interessati sono reperibili al seguente link https://web.comune.benevento.it/c062008/mc/mc_p_ricerca.php