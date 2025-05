Unisannio ospita professore R. Edward Freeman, teorico della Stakeholder Theory Tra i più autorevoli studiosi a livello internazionale in tema di responsabilità d’impresa

Martedì 27 maggio 2025, a partire dalle 9:30, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi a Benevento, l’Università degli Studi del Sannio ospiterà il professore R. Edward Freeman, tra i più autorevoli studiosi a livello internazionale in tema di responsabilità d’impresa e teorico della celebre Stakeholder Theory.

Il prestigioso evento accademico, dal titolo "Public (dis)value accounting and accountability: a stakeholder theory perspective", è organizzato su invito del professore Riccardo Resciniti, coordinatore del Dottorato di Ricerca UNISANNIO in “Persona, Mercato, Istituzioni”, nell’ambito delle attività promosse dal Progetto NODES.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università del Sannio, Prof. Gerardo Canfora, e l’introduzione del prof. Paolo Esposito dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il prof. Freeman terrà una lectio magistralis che affronterà i temi del valore pubblico, della rendicontazione e della responsabilità aziendale da una prospettiva stakeholder-oriented. L’incontro si configura come un’opportunità imperdibile per il mondo accademico, studentesco e professionale per riflettere su una visione ampia e inclusiva della creazione di valore, in linea con i principi dell’economia sostenibile e responsabile. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.