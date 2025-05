Finalisti al Premio Strega 2025, il 28 maggio la distribuzione degli inviti Disponibili dalle 17 presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” - Corso Garibaldi

L’organizzazione di Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che mercoledì 28 maggio, dalle ore 17, saranno disponibili gli inviti al pubblico per assistere all’incontro con i candidati e la proclamazione dei Finalisti al Premio Strega 2025, in programma il 4 giugno presso il Teatro Romano di Benevento.

Gli inviti gratuiti saranno disponibili presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” - Corso Garibaldi, 82100 Benevento.

Per il rilascio degli inviti non è consentito effettuare prenotazioni. Saranno rilasciati fino ad un massimo di due inviti per persona. Disponibilità inviti fino ad esaurimento posti disponibili.

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il contributo di Roma Capitale Assessorato alla Cultura e Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca, media partner Rai, sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e SYGLA.

L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo.

Si ringraziano i partner tecnici dell’appuntamento di Benevento: Arte e Passione Event – BonBon Bazar, Centro Commerciale Buonvento – Lexus Napoli - Zullo Viaggi e Turismo - Antum Hotel