Benevento Boost, 'call for ideas': premiati i progetti vincitori I nomi dei giovani protagonisti

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il sindaco di Apollosa Danilo Parente hanno premiato, stamane nell'Aula Consiliare di Palazzo Mosti, i cinque progetti vincitori di 'Call for ideas' nell'ambito di Benevento Boost, Il tuo passaporto per restare.

I premiati

Ad aggiudicarsi il voucher da 5mila euro, orientato a potenziare la cultura d'impresa e a offrire un supporto concreto agli studenti, le seguenti idee: Forma sulle potenzialità della stampa 3D, B-Home per aiutare con app e servizi multimediali gli studenti universitari alla ricerca di alloggi, Mirias Music Academy che coniuga musica e innovazione per favorire la cultura musicale anche nella terza età, Plasty Profit per la riduzione del pet anche mediante un batterio geneticamente modificato e Re-Boot per il riciclo intelligente dei rifiuti, in particolare dei mozziconi di sigaretta.