Aumenta il contributo per il rimborso del trasporto scolastico studenti disabili La decisione dell'amministrazione comunale di Benevento con la 104 da 500 a 900 euro

Con decreto n. 23/2025 del sindaco Clemente Mastella è stato incrementato l’ammontare della quota di contributo alle famiglie di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado a ristoro delle spese sostenute per la gestione autonoma del servizio di trasporto scolastico in quanto l’importo da liquidare in base alle domande pervenute è risultato essere in notevole misura inferiore alle risorse messe a bando.

I benefici

Pertanto, per gli alunni in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 l’importo passa da 500 euro a 900 ero, mentre per gli alunni in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 104/1992 l’importo passa da da 350,00 euro a 750,00 euro.