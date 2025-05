Stadio 'Ciro Vigorito', ok alla concessione d'uso al Benevento Calcio Per la stagione calcistica 2025/2026

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla concessione d'uso dell'impianto sportivo 'Ciro Vigorito' e dell'adiacente campo 'Carmelo Imbriani' per la stagione calcistica 2025-2026. Il provvedimento anche al fine di consentire al Benevento Calcio di poter procedere regolarmente all'iscrizione al campionato 2025/2026 di Serie C.

Nella delibera si evidenzia che si prende atto e si delibera positivamente rispetto alla richiesta del Benevento Calcio che è veicolo importante di promozione dell'immagine e della bellezza della Città e che assicura la custodia, funzionalità, la manutenzione dell'impianto sportivo in maniera ottimale.