Ordine dei medici: approvato il rendiconto finanziario Approvato all'unanimità dall'assemblea

L’assemblea ordinaria dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, nella seduta di giovedì 22 maggio, ha approvato all’unanimità il rendiconto finanziario dell’anno 2024. Il Presidente Luca Milano ha sottolineato che l’assemblea è sicuramente un momento tecnico tutt’altro che formale, un passaggio essenziale per l’attività del Consiglio Direttivo poiché proprio dal rendiconto si definisce il punto di partenza per la pianificazione futura.

L’avanzo di amministrazione dell’Ente non è solo un dato contabile, ma rappresenta concretamente la base da cui costruire visione e progettualità per gli anni a venire.

Come già discusso e condiviso in sede di Consiglio Direttivo, in occasione dell’approvazione del consuntivo, l’intenzione è stata quella di vincolare, progressivamente, una parte dell’avanzo di amministrazione a progettualità finalizzate al miglioramento patrimoniale dell’Ente.

Un approccio prudente, ma strategico: una sorta di “salvadanaio” da cui poter attingere, in maniera mirata, per sostenere investimenti utili, duraturi e coerenti con la missione dell’Ordine.

In questo contesto il Presidente Milano ha inteso ringraziare il precedente Consiglio Direttivo, di cui ha avuto l’onore di essere Vicepresidente, per aver operato con rigore e rispetto dei principi di bilancio, dimostrando una gestione finanziaria equilibrata e responsabile che consente di guardare con fiducia e realismo al futuro dell’Ordine. I dati ed i risultati dell’attività economico-finanziaria dell’anno 2024 sono stati illustrati con estrema chiarezza nella relazione del Tesoriere Federico Rosa.

Lavoro giudicato corretto e lineare anche dal Presidente del collegio dei revisori dei conti Giovanni Campo. Dopo le tre relazioni l'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2024. L'occasione è stata opportuna anche per comunicare con grande soddisfazione del Consiglio che la Federazione Nazionale ha recentemente definito il Regolamento per la gestione delle Commissioni di lavoro, strumento che rappresenta un tassello importante per rendere l' OMCeO di Benevento sempre più aperto, trasparente e partecipato.

Sempre nella serata di giovedì 22 maggio, il Consiglio Direttivo ha approvato il provvedimento, rendendo così operative le Commissioni e dando ufficialmente avvio a un modello di democrazia partecipativa. “Le Commissioni non sono solo un'opportunità per affrontare con competenza e metodo le principali questioni professionali, scientifiche ed etiche del nostro tempo – ha dichiarato ancora il presidente Milano, ma sono anche un modo concreto per valorizzare il contributo di tutti gli iscritti, promuovendo il dialogo tra generazioni, specializzazioni e sensibilità diverse all’interno della nostra comunità professionale.

Il coinvolgimento attivo di 124 iscritti nei lavori delle 15 Commissioni istituite rappresenta una risorsa preziosa per l’intero Ordine; costruire insieme significa rafforzare il senso di appartenenza, elevare la qualità delle scelte e rispondere in modo più efficace alle sfide della professione medica e odontoiatrica”.

Con questo spirito il presidente Milano ed il Consiglio invitano tutti a partecipare, a contribuire, a far sentire la propria voce: l’Ordine di Benevento è e deve restare la casa di tutti i medici. Sempre in questo spirito di condivisione ed appartenenza, è stata ricordata anche un’altra iniziativa promossa direttamente dall'Ordine dei Medici di Benevento per rafforzare il senso di identità e coesione della classe medica: la celebrazione del Giubileo degli Operatori Sanitari, tenutasi domenica 18 maggio 2025 presso la Basilica della Madonna delle Grazie, occasione solenne e partecipata per riaffermare il senso etico e spirituale di questa importante missione.