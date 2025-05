Mastella: il piano per le scuole proseguirà Il sindaco torna sulla vicenda nella consueta telefonata domenicale ai cittadini

“In questi giorni c'è stata qualche polemica per la scuola Torre. Voglio precisare che non abbiamo nessun problema, nessuna difficoltà”. Parte da qui il sindaco di Benevento Clemente Mastella che, nella consueta telefonata domenicale ai cittadini, torna sulla questione del progetto che prevede l'abbattimento e la ricostruzione delle scuole Torre e Sala, al centro di una recente puntata del programma Report.

Basta polemiche: a lavoro per la sicurezza

E dunque puntualizza “Sia il progetto, sia gli ingegneri, sia la gara sono state messe in campo da Invitalia. Un finanziamento ottenuto attraverso un bando a cui abbiamo partecipato, una vicenda contro cui è stato fatto ricorso e il Ministero ha constato che tutto era nella regola. Benevento è stata colpita più volte dai terremoti per cui mi sembrava giusto richiedere a questo tipo di fondi”.

Spegne dunque le polemiche e annuncia: “Andremo avanti con il piano di messa in sicurezza delle scuole della città. Era tra gli obiettivi che ci eravamo posti quello di cambiare il sistema scolastico e infrastrutturale della città di Benevento e continuerò ad andare avanti”.