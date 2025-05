Giovani imprenditori, a Confindustria premiati gli studenti: vince la Via Appia Dodici progetti finalisti per la giornata conclusiva dell’iniziativa Apollosa Start-up Cup

Si è conclusa questa mattina “Apollosa startup CUP: Network, coaching, ideas” finanziato da Sviluppo Campania Spa nell’ambito dell’Avviso Pubblico “BARCAMP Locali, Giovani, cultura, innovazione e impresa”. Il progetto è volto a promuovere l’autoimprenditorialità, sostenere la nascita di startup giovanili, favorire l’innovazione e il trasferimento di competenze e creare occasioni di networking e confronto.

Dodici e progetti finalisti e tre i vincitori.

Il Primo Premio (riconoscimento di 1000 euro + consulenza e formazione) per il Miglior Business Plan è stato conferito ai progetti sulle orme dell’Appia e Festival dei Sapori del Sannio realizzati dagli studenti della IV AT dell’Istituto "IPSAR – Le Streghe”

Il Secondo Premio (riconoscimento di 500 euro + consulenza e formazione) Miglior Progetto a impatto sociale/sostenibile è stato conferito al progetto NOVAE VITAE realizzato dagli studenti della 4 A Liceo scientifico e 5 A Istituto tecnico agrario Guardia Sanframondi

Terzo Premio (25h di consulenza social media marketing) Miglior Piano di Comunicazione: è stato conferito agli studenti della 4 AFM dell’Istituto G. Alberti.

Il progetto è stato indirizzato a tutte le scuole superiori della provincia di Benevento e ha visto la realizzazione di un percorso di formazione volto a sviluppare delle idee imprenditoriali.

Sono stati organizzati gli incontri con gli studenti per presentare l’iniziativa, creare gruppi di lavoro e guidare gli studenti nella predisposizione del progetto che è stato sviluppato nei seguenti ambiti progettuali: ICT & service, Industrial Technologies, agricoltura, ambiente e energie rinnovabili, musica arte sport e cultura, turismo e valorizzazione del territorio, cittadinanza attiva e servizi le fasce attive vulnerabili (immigrati, disabili, ecc).

Al termine di questa fase sono stati sviluppati 12 progetti, tutti molto validi, la cui valutazione ha condotto ad una graduatoria finale e al conferimento dei primi premi.

“Come amministrazione, crediamo fortemente nell'importanza di promuovere la cultura imprenditoriale tra i più giovani" ha spiegato Danilo Parente Sindaco di Apollosa. Per questo motivo, stiamo portando avanti attività concrete volte a sensibilizzare e a stimolare la nascita di nuove idee d'impresa che vedano i giovani come veri protagonisti. Proprio in quest’ottica, grazie alla collaborazione istituzionale e all’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, stiamo dando forma a ciò che avevamo immaginato: un'iniziativa capace di tradursi in azioni concrete e strumenti utili per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e consapevolezza imprenditoriale”.

“Confindustria Benevento - ha spiegato Clementina Donisi, presidente Piccola Industria e vicepresidente Confindustria Benevento referente imprenditoriale del progetto -, ha accolto con grande entusiasmo l’invito ad aderire al progetto portando nelle scuole la cultura di impresa e lo spirito imprenditoriale.

Abbiamo partecipato con molti colleghi imprenditori ai singoli incontri ed ai gruppi di lavoro per stimolare la capacità e la voglia di mettersi in gioco trasformando in un progetto strutturato le loro idee.

Già solo per l’impegno e la costanza tutti i dodici gruppi di studenti partecipanti - ha rimarcato Donisi - avrebbero meritato un premio, ma il nostro impegno imprenditoriale sarà quello di garantire anche ai non premiati l’opportunità di entrare in contatto con aziende in grado di supportarli tecnicamente per accompagnarli nella concreta realizzazione dell’idea imprenditoriale.”

I partner del Progetto sono: Confindustria Benevento, Projenia SCS, SannioIrpinia Lab APS, GiovaniMentor Onlus, Cosmoart APS, Cyclopes S.r.l., Matter Economy S.r.l., l’Università Telematica Giustino Fortunato.