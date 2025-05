Dalla Giunta regionale oltre 2 milioni di euro per il depuratore di Benevento Mastella e Pasquariello: completa il plafond di risorse necessarie per la realizzazione dell'opera

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che con delibera di Giunta regionale sono stati erogati 2 milioni 240 mila euro (fondi Fesr '21-'27) per il completamento dell'impianto di depurazione nella città di Benevento.

"Questo contributo finanziario, per il quale ringraziamo la Giunta regionale, completa il plafond di risorse necessarie per la realizzazione del depuratore in contrada Scafa. Auspichiamo che la struttura commissariale possa accelerare i tempi, è più che mai importante che la Città possa avere quell'impianto di depurazione per cui oggi sono disponibili tutti i fondi necessari", spiegano il sindaco e l'assessore.