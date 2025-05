Anche Gesesa al Green Med Symposium L'evento alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Il Green Med si ispira a quella fitta rete di interscambio che dimostra quanto, ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, la collaborazione sia molto più efficace della competizione. Il più grande evento del Sud Italia dedicato ai temi del green e dell’economia circolare.

Il programma di incontri e dibattiti sarà occasione per discutere di acqua, rifiuti, energia, e green economy, in un’ottica di innovazione per rafforzare il dialogo tra esperti, imprese e istituzioni creando un vero e proprio circuito virtuoso per la sostenibilità e l’innovazione.

Fare rete per salvaguardare l’Ambiente è il motto ispiratore di questo Green Med Symposium 2025.

L’evento organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) vede tra i suoi 110 espositori anche GESESA, società partecipata del comune di Benevento affidataria del Servizio idrico integrato, la quale ha voluto dare il suo contributo e la sua testimonianza, nel raccontare quanto fatto nei suoi trent’anni di attività. Presente al padiglione 5, quello cioè dedicato al mondo dell’Acqua. GESESA ha voluto dare il suo contributo e la sua testimonianza, nel raccontare quanto fatto nei suoi trent’anni di attività.

“Penso - ha dichiarato a riguardo il Presidente di GESESA Oreste Di Giacomo - che questo appuntamento con il futuro sostenibile, per il Sud d’Italia, sia di vitale importanza per un’Azienda che si occupa di un bene essenziale ma limitato, come la risorsa Acqua. Il Green Med mira a promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze e competenze tra i principali attori nel panorama della green economy, dei servizi pubblici locali e dei Regolatori di sistema. Cooperare, ma anche formarsi in modo specifico costituisce uno strumento irrinunciabile per affrontare un futuro impegnativo e ricco di sfide nell’ambito ambientale. GESESA non poteva non essere presente e illustrare la sua attività sul territorio sannita, con le sue competenze e il suo sguardo sempre attento alla salvaguardia dell’Ambiente".