Asia con partner scientifico Unisannio al Green Med di Napoli Gestire in modo intelligente la flotta per un’ottimizzazione dinamica dei percorsi di raccolta

L’Asia sarà presente con un proprio stand (il numero 105 al padiglione 6) al Green Med Expo & Symposium di Napoli, la tre giorni che da domani e fino a venerdì sarà crocevia tra istituzioni, imprese e cittadini per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

L’Azienda presenterà i progetti Trust e Tarip, insieme all’Università degli Studi del Sannio, partner scientifico di entrambe le progettualità, spiegandone al pubblico caratteristiche e vantaggi. ‘Trust’, lo ricordiamo, ha l’obiettivo di gestire in modo intelligente la flotta per un’ottimizzazione dinamica dei percorsi di raccolta dei rifiuti, sulla base dei conferimenti realmente effettuati dai cittadini.

Mentre la ‘Tarip’ punta al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata con l'applicazione di un sistema in cui la tassa sarà calcolata in base ai rifiuti prodotti e non in relazione ai metri quadri dell'abitazione.

Nella stessa occasione, l’Azienda illustrerà anche le attività ed i progetti che ha implementato in favore delle nuove generazioni e delle innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale: infatti, quattro team tra i vincitori degli eventi ‘Focus Rifiuti 2024 / Hackathon Edition’ e ‘Focus Rifiuti 2025 / Hackathon Edition’ saranno ospiti al padiglione ed illustreranno, in partnership con Sei Sannio i propri progetti per condividere le loro esperienze.

Inoltre, domani 28 maggio nel pomeriggio l'amministratore unico Donato Madaro sarà tra i relatori nel convegno su ‘Dalla governance agli impianti: focus sulla gestione dei rifiuti in Campania’.