Focus su "La rigenerazione democratica dell’Italia riparte dalle aree interne" Venerdì 30 maggio, alle ore 17 presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio a Benevento

Con l’obiettivo di rilanciare il protagonismo delle aree interne italiane attraverso un nuovo modello di partecipazione democratica, si terrà

venerdì 30 maggio, alle ore 17:00 presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio a Benevento, l’incontro dal titolo "La rigenerazione democratica dell’Italia riparte dalle aree interne". L’evento è stato organizzato da: Rete di Trieste, Civico22, Per, Laboratorio per la Felicità pubblica e Movimento Politico per l’Unità, con la partecipazione dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e con il patrocinio della Provincia di Benevento.

L’evento vuole essere un’occasione per ripensare il ruolo dei territori marginali come luoghi di innovazione sociale e politica. Sarà Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, a portare i saluti istituzionali, seguito dall’introduzione di Ettore Rossi, Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. Interverranno i sindaci Angela Martignetti (San Martino Sannita) e Salvatore Mazzone (Pietrelcina), portando il punto di vista di chi vive quotidianamente le sfide e le opportunità delle aree interne. La riflessione entrerà nel vivo con i contributi di Angelo Moretti, consigliere comunale e referente della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, Vincenzo Luciano, vicepresidente di UNCEM – l’Unione nazionale dei comuni montani – e Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

I protagonisti

Il confronto sarà arricchito da interventi programmati di protagonisti impegnati nei territori: Argia Albanese, Presidente del Movimento Politico per l’Unità Italia, Giuseppe Irace, segretario di PER – le Persone e la Comunità, e Don Matteo Prodi, direttore della Scuola di impegno socio- politico della diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant’Agata de’ Goti.

A chiudere l’incontro sarà Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e principale animatore della Rete di Trieste, una delle esperienze più significative degli ultimi anni nel tentativo di rilanciare un’idea di politica centrata sulla comunità e sul superamento delle vecchie forme partitiche. Russo, che si è fatto promotore di un nuovo modo di intendere l’impegno pubblico, ricorda che “serve una politica che torni a fare comunità”, abbandonando i paradigmi piramidali del Novecento e creando spazi partecipativi fondati sull’amicizia civica e la responsabilità condivisa.

Proprio la Rete di Trieste, nata in occasione della 50ª Settimana sociale e cresciuta attorno al bisogno delle persone di riscoprire la politica come strumento di comunità, approda anche a Benevento. Il suo messaggio si incarna in cinque priorità concrete: il protagonismo dei giovani, un welfare realmente inclusivo, la cittadinanza attiva, il contrasto allo spopolamento e la formazione civica come leva per la co-progettazione dei servizi pubblici. Un’agenda che ambisce a diventare un ordine del giorno condiviso, da portare all’attenzione di consigli comunali e regionali in tutta Italia. L’appuntamento del 30 maggio rappresenta dunque un’importante tappa per costruire un nuovo patto tra cittadini, istituzioni e territori. Un’occasione per riscoprire che la democrazia, per essere viva, deve ritrovare voce proprio dove è più fragile, nei luoghi troppo spesso dimenticati ma ricchi di umanità, visione e desiderio di riscatto.