Unisannio e Fai insieme per il Sant’Agostino Digital Museum Il 29 maggio 2025 la stipula dell’accordo di cooperazione

Giovedì 29 maggio, alle ore 15:00, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito della già stipulata Convenzione con l’Ateneo Sannita nel maggio 2024, sarà siglato un accordo attuativo con la Delegazione FAI di Benevento, finalizzato ad attività di valorizzazione e promozione del “S’ADIM – Sant’Agostino Digital Museum”.

Interverranno per la stipula dell’accordo il Rettore dell’Università del Sannio, prof. Gerardo Canfora, il Presidente Regionale FAI Campania, Dr. Michele Pontecorvo Ricciardi, la capo delegazione FAI di Benevento, Ing. Fiammetta Marulli.

L’accordo nasce nell’ambito del progetto “S’ADIM”, finanziato con fondi del PNRR – Missione 1, Componente 3 “Cultura 4.0”, e volto a promuovere l’accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale attraverso l’uso delle tecnologie digitali. L’iniziativa ha consentito di trasformare l’antico convento di Sant’Agostino, oggi sede del Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo, in un museo digitale aperto alla

cittadinanza.

La collaborazione con la Delegazione FAI di Benevento si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più noto e fruibile al pubblico, attraverso attività di accoglienza e presentazione del sito, curate dai volontari della delegazione FAI, in occasione di week-end e di eventi speciali concordati, tra i quali gli eventi a programmazione nazionale denominati GIORNATE FAI di

PRIMAVERA e GIORNATE FAI d’AUTUNNO, GIORNATE FAI per Le SCUOLE.

La Delegazione FAI di Benevento contribuirà inoltre alle attività di disseminazione delle iniziative organizzate presso il S’ADIM anche attraverso i propri canali di comunicazione, promuovendo la conoscenza del museo digitale sul territorio provinciale e regionale.

L’accordo pone le basi per lo sviluppo congiunto di progettualità finalizzate alla creazione di percorsi museali che colleghino le diverse sedi dell’Università del Sannio, in un itinerario integrato che unisce storia, arte e ricerca.

A supporto delle attività di accoglienza, saranno coinvolti anche studenti e studentesse dell’UNISANNIO, reclutati dall’Ateneo nell’ambito del progetto S’ADIM, che contribuiranno al consolidamento di un ponte tra formazione universitaria, cittadinanza attiva e valorizzazione culturale.

L’accordo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e terzo settore per la promozione della cultura e dell’identità territoriale, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alla partecipazione.